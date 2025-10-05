Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

"Parece uma boa ideia para mim", disse Trump aos repórteres ao sair da Casa Branca, quando perguntado sobre a oferta de Putin.

Na semana passada, o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, disse que Moscou ainda estava aguardando a resposta de Trump à oferta de Putin de manter voluntariamente os limites das armas nucleares estratégicas instaladas quando um importante tratado de controle de armas expirar.

Qualquer acordo para continuar a limitar as armas nucleares contrastaria com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Rússia desde que Trump e Putin se encontraram no Alasca em meados de agosto, devido às incursões de drones russos no espaço aéreo da OTAN.

Em um vídeo divulgado no domingo, Putin alertou que a decisão dos Estados Unidos de fornecer mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia para ataques nas profundezas da Rússia destruiria o relacionamento de Moscou com Washington.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no mês passado que Washington estava considerando um pedido ucraniano para obter mísseis que poderiam atacar profundamente a Rússia, incluindo Moscou, embora não esteja claro se uma decisão final foi tomada.

Trump, que expressou seu desapontamento com Putin por não estar agindo para acabar com a guerra na Ucrânia, não foi perguntado diretamente no domingo sobre a perspectiva de fornecer Tomahawks para a Ucrânia.