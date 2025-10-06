Alta autoridade russa diz que interrupção provocada por drones é lembrete para europeus sobre perigo da guerra

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, disse nesta segunda-feira que ainda é um mistério quem está por trás de uma onda de interrupções causadas por drones em vários países europeus, mas que os incidentes servem como um lembrete útil para os europeus sobre os perigos da guerra.

Medvedev minimizou a teoria de que as recentes interrupções, inclusive no tráfego dos aeroportos da Alemanha e da Dinamarca, foram resultado de ações ligadas à Rússia ou a forças que simpatizam com ela.

"As pessoas que simpatizam com nosso país (na Europa) não desperdiçarão seus recursos saindo do esconderijo. Nossos 'agentes e toupeiras' estão esperando por uma ordem separada", escreveu Medvedev em seu canal oficial do Telegram.