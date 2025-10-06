Ausência por doença entre controladores de voo tem leve aumento desde paralisação nos EUA

Atrasos resultarão da redução da equipe, disse Duffy, acrescentando que, se os avisos de doença aumentarem, o fluxo de tráfego aéreo será reduzido a uma taxa que mantenha a segurança aérea.

Em alguns aeroportos, houve uma redução de 50% na equipe de tráfego aéreo em determinados dias, acrescentou. Denver, Fort Worth, Texas, e Phoenix registraram nesta segunda-feira um aumento no número de avisos de controladores de tráfego aéreo por motivo de doença, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (USDOT, na sigla em inglês).

O presidente Donald Trump fez do transporte um ponto focal na batalha contra a paralisação do governo com os democratas, cortando mais de US$28 bilhões de ajuda para programas climáticos, metrôs, túneis e transporte de massa em Estados de tendência democrata como Nova York e Illinois.

Duffy e o presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo convocaram coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional Newark Liberty para discutir os efeitos da paralisação. O aeroporto é um dos três que atendem à área metropolitana de Nova York, com forte influência democrata, e importante hub da United Airlines.

Em 2019, durante uma paralisação de 35 dias, a quantidade de ausências de controladores e funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) aumentou diante da falta de salários, prolongando o tempo de espera em alguns aeroportos. Autoridades foram forçadas a diminuir o tráfego aéreo em Nova York, o que pressionou os parlamentares a encerrar rapidamente o impasse.

Duffy observou que os controladores estão preocupados. "Eles estão pensando 'será que vou receber meu salário?'", disse Duffy, acrescentando que alguns se perguntam "'Será que vou ter que pegar um segundo emprego e dirigir Uber quando já estou exausto de fazer um trabalho que já é estressante?'"