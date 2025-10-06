Autoridades de saúde dos EUA pedem separação das vacinas combinadas contra sarampo

O diretor interino do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Jim O'Neill, em um post no X nesta segunda-feira, pediu aos fabricantes de vacinas que desenvolvessem três vacinas separadas para substituir a vacina tríplice viral.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca em 23 de setembro, o presidente Donald Trump deu conselhos médicos a mulheres grávidas e pais de crianças pequenas, dizendo-lhes repetidamente que as vacinas comuns não devem ser tomadas juntas ou tão cedo na vida de uma criança, e instando-os a não usar ou administrar Tylenol, contra o conselho das sociedades médicas.

Kennedy, um ativista de longa data contra as vacinas antes de assumir o cargo mais importante de saúde do país, tem associado as vacinas ao autismo e procurou reescrever as políticas de imunização do país. Ele demitiu todos os membros do conselho consultivo nacional de vacinas, formado por especialistas externos, e os substituiu por novos membros, muitos dos quais compartilhavam de suas opiniões. O comitê está revisando o calendário de vacinas infantis.

As causas do autismo não são claras. Mas nenhum estudo rigoroso encontrou ligações entre o autismo e as vacinas ou medicamentos, ou seus componentes. As taxas de vacinação têm diminuído à medida que as taxas de autismo aumentaram.

MSD E ESPECIALISTAS DEFENDEM VACINA TRÍPLICE VIRAL

A MSD disse que não há nenhuma evidência científica publicada que demonstre qualquer benefício em separar a vacina tríplice viral.