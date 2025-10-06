Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi ganham Prêmio Nobel de Medicina por descobertas na área de imunologia

Sakaguchi disse aos repórteres do lado de fora do laboratório de sua universidade que "sinto que é uma tremenda honra", informou a agência de notícias Kyodo.

Os vencedores de medicina são selecionados pela Assembleia do Nobel da Universidade de Medicina do Instituto Karolinska da Suécia e recebem um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão), além de uma medalha de ouro entregue pelo rei da Suécia.

Brunkow é gerente de programa sênior do Institute for Systems Biology em Seattle, enquanto Ramsdell é consultor científico da Sonoma Biotherapeutics, em San Francisco, e é um cofundador da entidade. Sakaguchi é professor da Universidade de Osaka, no Japão.

"Suas descobertas estabeleceram a base para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes", disse o órgão que concedeu o prêmio em um comunicado.

Os laureados identificaram as chamadas células T reguladoras, que atuam como guardas de segurança do sistema imunológico, impedindo que as células imunológicas ataquem nosso próprio corpo, acrescentou.

Depois de anunciar os ganhadores, Thomas Perlmann, do instituto, disse que só conseguiu dar a notícia a um dos três, contatando Sakaguchi por telefone em seu laboratório.