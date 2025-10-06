Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

"Toda essa vizinhança que antes era tão pacífica e bonita, você sabe, está toda destruída. É como se as coisas ruins que eles fizeram aqui, que os terroristas fizeram aqui, estivessem cobrindo tudo aqui", disse Shoham.

Seus pensamentos para o futuro são definidos por sua experiência no cativeiro. Para ele, os sentimentos anti-Israel são tão profundos em Gaza e na região que excluem a possibilidade de coexistência em breve.

"Eu acreditava que a paz era algo que poderíamos alcançar. Mas depois que vi a magnitude do ódio com o qual eles cresceram e com o qual estão criando seus filhos, ficou realmente claro que, pelo menos em nossa geração, isso não será possível", disse ele.

HOMENS ARMADOS CAPTURARAM SHOHAM, SUA ESPOSA E SEUS DOIS FILHOS

Shoham passou 505 dias em cativeiro em Gaza, um período que ele relembra pela crueldade de seus captores do Hamas e pela resiliência de outros reféns israelenses que ainda estão presos pelos militantes palestinos. Ele foi libertado durante uma trégua em fevereiro.

Ele, sua esposa Adi e seus dois filhos foram capturados por homens armados no dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto.