Gisele Pelicot comparece ao tribunal para recurso de um dos 51 homens condenados por seu estupro coletivo

Pelicot não fez nenhuma declaração ao chegar ao tribunal e parecia tranquila. Várias dezenas de pessoas esperavam do lado de fora do tribunal com faixas mostrando seu apoio a ela.

Dominique Pelicot, que admitiu ter drogado sua esposa Gisele e, durante quase uma década, ter recrutado dezenas de homens on-line para estuprá-la enquanto ela estava inconsciente, foi condenado a 20 anos de prisão. Todos os 50 co-réus do francês também foram considerados culpados de estupro, tentativa de estupro ou agressão sexual.

Entre eles, Husamettin Dogan, um ex-trabalhador da construção civil na casa dos 40 anos, foi condenado a nove anos de prisão sob a acusação de estupro agravado. Um tribunal de apelação na cidade de Nimes, no sul do país, ouvirá sua apelação até quarta-feira.

Sua advogada Sylvie Menvielle disse que seu cliente acreditava estar participando de um ménage à trois libertino, para o qual ele não sabia, na época, que Gisele Pelicot não havia dado seu consentimento, e por isso não podia aceitar o veredicto de culpado.

"Ele estava enfrentando alguém que estava agindo com extraordinária manipulação e perversidade", disse Menvielle à Reuters, referindo-se a Dominique Pelicot.

No direito penal francês, a intenção é crucial na avaliação da culpa.