Premiê da França renuncia após 27 dias no cargo e culpa 'egos' da oposição

Lecornu, que foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos, permaneceu no cargo por apenas 27 dias. Seu governo durou 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França, em um momento em que o Parlamento está profundamente dividido e a segunda maior economia da zona do euro está lutando para colocar suas finanças em ordem.

"Não se pode ser primeiro-ministro quando as condições não são atendidas", disse Lecornu em um breve discurso após sua renúncia.

Para explicar por que não pôde ir adiante e chegar a um acordo com os partidos rivais, ele culpou os "egos" dos políticos da oposição que se mantiveram rigidamente fiéis a seus manifestos, enquanto os que faziam parte de sua coalizão minoritária estavam concentrados em suas próprias ambições presidenciais.

"Você deve sempre preferir seu país ao seu partido", disse ele.