Greta Thunberg é recebida por multidão em Atenas após Israel expulsar ativistas da flotilha

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia disse que 161 dos ativistas chegaram em um voo para Atenas nesta segunda-feira, incluindo Thunberg, de 22 anos. Entre eles havia 27 gregos, além de cidadãos de cerca de 20 outros países.

"Vou ser bem claro. Está ocorrendo um genocídio", disse Thunberg à multidão no aeroporto de Atenas, referindo-se à ação militar israelense em Gaza.

"Nossos sistemas internacionais estão traindo os palestinos. Eles nem sequer são capazes de impedir que os piores crimes de guerra aconteçam", afirmou.

"O que pretendíamos fazer com a Global Sumud Flotilla era intervir quando nossos governos não cumpriram suas obrigações legais."

Os ativistas tentaram chegar a Gaza em dezenas de embarcações para levar suprimentos de ajuda e chamar a atenção para a situação de Gaza, onde a maioria dos 2,2 milhões de habitantes foi expulsa de suas casas e a fome extrema é galopante, de acordo com as Nações Unidas.

Israel, que rejeita as acusações de que está praticando genocídio em Gaza e diz que os relatos de fome são exagerados, desmereceu a flotilha classificando-a como um golpe publicitário em benefício do Hamas. Thunberg já havia sido detida no mar em uma tentativa semelhante de romper o bloqueio em junho.