Israel deporta Greta Thunberg e 170 outros ativistas para Grécia e Eslováquia

O Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu uma declaração, acompanhada de fotos de Thunberg no aeroporto, dizendo que os direitos legais de todos os participantes foram respeitados e que a única violência envolveu um ativista que mordeu uma médica na prisão israelense de Ketziot.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que Thunberg, uma ativista sueca que luta principalmente contra as mudanças climáticas, embarcou em um avião na base aérea de Ramon, no deserto de Negev, em Israel. Israel classificou a flotilha como um golpe publicitário.

Os deportados são cidadãos da Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polônia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores.

ATIVISTAS ALEGAM MAUS-TRATOS

Entre os nove membros da flotilha que chegaram em casa na Suíça, alguns alegaram privação de sono, falta de água e comida, além de terem sido espancados, chutados e trancados em uma gaiola, disse o grupo que os representa em um comunicado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou as alegações.