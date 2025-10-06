Lula e Trump conversam em tom amistoso e concordam em se reunir pessoalmente em breve, diz Planalto

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone em tom amistoso por cerca de 30 minutos nesta segunda-feira e concordaram em se reunir pessoalmente em breve, informou o Palácio do Planalto em nota.

De acordo com o comunicado, Lula aventou a possibilidade de se reunir presencialmente com Trump durante encontro do bloco asiático Asean, na Malásia, no fim deste mês, e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos, além de ter reiterado convite a Trump para participar da COP30 de Belém, em novembro.

A nota afirma ainda que Lula pediu a Trump a retirada da sobretarifa comercial de 40% imposta pelos EUA a vários produtos brasileiros, além das medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras.