Macron encarrega primeiro-ministro demissionário de realizar negociações finais para estabilizar país, diz Eliseu
PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao primeiro-ministro Sebastien Lecornu, que está deixando o cargo, que mantenha conversas finais com os partidos políticos até a noite de quarta-feira para estabilizar o país, informou o gabinete de Macron nesta segunda-feira.
No início da segunda-feira, Lecornu ofereceu sua renúncia e a de seu governo recém-formado, depois que aliados e oponentes ameaçaram derrubar o governo.
(Reportagem de Michel Rose e Elizabeth Pineau)
