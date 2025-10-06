México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

As larvas, que podem matar o gado se não forem tratadas, foram todas encontradas mortas ou quase como resultado de tratamentos obrigatórios, incluindo o antiparasitário ivermectina, acrescentou o comunicado.

O Ministério da Agricultura do México e a agência de saneamento Senasica informaram recentemente a grupos do setor que a ivermectina deve ser administrada 72 horas antes da movimentação do gado, sob a supervisão da equipe da Organização Regional Internacional de Saúde Animal e Vegetal.

O surto de bicheira-do-Novo-Mundo tem abalado o setor pecuário e levou o governo dos EUA a manter sua fronteira praticamente fechada para as importações de gado mexicano desde maio.

"A condição em que as larvas chegaram as torna inviáveis para a reprodução, demonstrando a eficácia dos protocolos de inspeção na origem e no destino para mitigar o risco de propagação da larva", disse o ministério sobre o caso de Montemorelos.

O caso recém-detectado não está relacionado ao detectado em setembro no Estado de Nuevo Leon, segundo o governo.

A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, disse no X que o caso é um incidente isolado, cerca de 160km mais ao sul do que o caso anterior em Nuevo Leon.