Metanol: Ministério da Justiça pede cooperação com setor de bebidas

O Ministério da Justiça deve realizar amanhã uma reunião com representantes da indústria de bebidas para discutir a crise provocada pelos inúmeros casos de intoxicação por metanol gerados por falsificação em alguns estados do país, incluindo São Paulo.

"O objetivo do encontro é entender o que o mercado tem a dizer sobre a crise e ver como eles podem ajudar. Eles são importantes no combate à falsificação de bebidas", afirmou o secretário Nacional do Consumidor, Paulo Henrique Pereira, em comunicado do ministério à imprensa.

A pasta convidou para o encontro representantes da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas), CNI (Confederação Nacional da Indústria), FNCP (Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade) e ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação).