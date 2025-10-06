Negociadores se reúnem para conversas sobre plano de Trump para Gaza; acordo rápido é improvável

Os israelenses ainda são assombrados pelo dia 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram a fronteira com as comunidades israelenses, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses -- o dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto. O ataque do Hamas deu início à guerra.

Os negociadores israelenses deveriam viajar para o resort egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, no final do dia, para conversações com foco na libertação dos reféns, parte do plano de 20 pontos do presidente dos EUA para encerrar o conflito.

Uma autoridade palestina próxima às conversações mostrou-se cética em relação às perspectivas de um avanço devido à profunda desconfiança mútua, dizendo que o Hamas e outras facções palestinas temem que Israel possa abandonar as negociações assim que recuperar os reféns.

A delegação israelense inclui funcionários das agências de espionagem Mossad e Shin Bet, o conselheiro de política externa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, e o coordenador dos reféns, Gal Hirsch.

No entanto, o negociador-chefe de Israel, o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, só deverá participar no final desta semana, enquanto se aguarda o desenvolvimento das negociações, de acordo com três autoridades israelenses. Os porta-vozes de Dermer e do primeiro-ministro não comentaram imediatamente.

A delegação do Hamas é liderada pelo líder do grupo exilado em Gaza, Khalil Al-Hayya, cuja visita ao Egito foi a primeira desde que ele sobreviveu a um ataque aéreo israelense em Doha, capital do Catar, no mês passado, com o objetivo de matar as principais autoridades do Hamas.