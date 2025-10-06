Netanyahu enfrenta reação da extrema direita, enquanto Trump pressiona por fim da guerra em Gaza

Netanyahu abraçou o plano de 20 pontos de Trump para acabar com a guerra, que pede a desmilitarização de Gaza e descarta qualquer papel futuro de governo para o Hamas, embora permita que seus membros sejam poupados se renunciarem à violência e entregarem suas armas.

PERSPECTIVA DE UM HAMAS "REVIVIDO"

O Hamas também respondeu positivamente, aceitando parcialmente o plano de Trump, dizendo que estava pronto para negociar a libertação dos reféns e que faria parte de uma "estrutura nacional palestina", enquanto o futuro de Gaza fosse abordado.

Mas a ideia de que o Hamas ainda possa existir, além de estar em posição de continuar discutindo o plano de Gaza depois que os reféns forem libertados, enfureceu os parceiros da coalizão de direita de Netanyahu.

"Não podemos concordar em nenhuma circunstância com um cenário em que a organização terrorista que trouxe a maior calamidade ao Estado de Israel seja revivida", disse o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir.

"Não seremos de forma alguma parceiros nisso", disse ele em uma publicação no X após o Sabat, ameaçando deixar o governo.