Número de mortos no desabamento de escola na Indonésia sobe para 65, buscas continuam

Não ficou claro quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Syafii disse aos repórteres que a operação de busca continuará até que os socorristas tivessem "certeza de que não havia mais vítimas".

As autoridades disseram que a causa do colapso foi o trabalho de construção nos andares superiores que as fundações da escola não puderam suportar.

Imagens compartilhadas pela agência de busca e resgate mostraram trabalhadores de resgate carregando sacos de cadáveres laranja para fora das ruínas.

Em toda a Indonésia, há cerca de 42.000 prédios de escolas islâmicas, conhecidas localmente como pesantren, de acordo com dados do Ministério de Assuntos Religiosos.

No entanto, apenas 50 têm alvará de construção, segundo o ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, citado pela mídia local no domingo.

Não está claro se a Al Khoziny tinha uma licença de construção. A Reuters não conseguiu contatar imediatamente as autoridades da escola para comentar o assunto.