O que são os Prêmios Nobel e quando serão anunciados os prêmios de 2025?

O Prêmio Nobel foi criado pelo rico químico e empresário sueco Alfred Nobel, que, em seu testamento, determinou que a maior parte de seu patrimônio deveria ser usada para financiar "prêmios para aqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade".

Nobel é mais conhecido como o inventor da dinamite, mas também escreveu poesia e teatro e falava russo, francês, inglês e alemão aos 17 anos de idade. As cinco categorias originais do prêmio refletem os interesses mais próximos de seu coração.

Nobel passou grande parte de sua carreira desenvolvendo tecnologias de armas e fez fortuna com isso, mas mais tarde tornou-se amigo íntimo da ativista pacifista austríaca Bertha von Suttner. Ela se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio da paz em 1905 e muitos acreditam que foi a influência dela que fez com que ele incluísse um prêmio para essa categoria.

Nobel morreu em 1896, mas foi preciso esperar até 1901, após uma batalha legal sobre seu testamento, para que os primeiros prêmios fossem concedidos.

QUEM CONCEDE OS PRÊMIOS NOBEL?

Nobel escolheu a Academia Real Sueca de Ciências para conceder os prêmios de Química e Física, a Academia Sueca para Literatura, a universidade médica sueca Instituto Karolinska para Fisiologia ou Medicina e o Parlamento norueguês para a paz.