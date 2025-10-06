Presidente da Comissão Europeia enfrenta novas tentativas de destituição

As moções devem ser propostas na segunda-feira pela extrema-direita e pela extrema-esquerda da França -- Jordan Bardella, presidente do Reunião Nacional, e Manon Aubry, do França Insubmissa, respectivamente --, seguidas pela defesa de Von der Leyen e por manifestações de líderes de todos os grupos partidários.

As votações ocorrerão na quinta-feira.

Para Von der Leyen, essa não é uma experiência nova. Em julho, ela também enfrentou uma moção de desconfiança de legisladores principalmente de extrema-direita, à qual sobreviveu confortavelmente.

No entanto, os partidos que não fazem parte da corrente dominante perceberam que é fácil acionar moções de censura, antes raramente usadas, depois que as eleições de 2024 aumentaram a bancada da extrema-direita para mais de 100 parlamentares, sendo que apenas 72 são necessários para apoiar uma moção.

No caso da esquerda, ela também cooptou um parlamentar do grupo de centro-esquerda Socialistas e Democratas e vários Verdes.

As duas moções de censura são diferentes: a da direita reclama das políticas verdes "equivocadas" e do fracasso em lidar com a migração ilegal, enquanto a da esquerda destaca a inação da UE em relação a Gaza.