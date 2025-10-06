Principal diplomata do Vaticano diz que Israel está realizando um massacre em Gaza

"Aqueles que são atacados têm o direito de se defender, mas mesmo a defesa legítima deve respeitar o princípio da proporcionalidade", disse Parolin, o secretário de Estado do Vaticano e um dos principais representantes do papa Leão 14.

"A guerra travada pelo Exército israelense para eliminar os militantes do Hamas desconsidera o fato de que tem como alvo uma população em grande parte indefesa, já levada à beira do abismo, em uma área onde prédios e casas estão reduzidos a escombros", disse ele.

"Está... claro que a comunidade internacional é, infelizmente, impotente e que os países realmente capazes de exercer influência até agora não agiram para impedir o massacre em curso", disse Parolin à mídia do Vaticano.

O Vaticano, que tem embaixadas em muitas capitais, normalmente usa uma linguagem cautelosa ao tratar de conflitos, preferindo evitar a cobertura da imprensa e operar nos bastidores.

Mas Leão 14, eleito em maio após a morte do papa Francisco, vem intensificando as críticas à campanha de Israel em Gaza.

Ele pediu que Israel permita a entrada de mais ajuda e levantou a questão de Gaza em uma reunião com o presidente israelense, Isaac Herzog, em setembro.