Rússia saúda comentário de Trump sobre oferta de Putin de preservar limites de armas nucleares

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira ter recebido com satisfação os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que a proposta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de preservar voluntariamente os limites de armas nucleares estabelecidos no tratado Novo START por mais um ano parecia uma boa ideia.

Em setembro, Putin ofereceu-se para manter voluntariamente por mais um ano os limites de armas nucleares estratégicas implantadas estabelecidos no Novo Tratado START, o último tratado de controle de armas entre a Rússia e os EUA, que expira em 5 de fevereiro de 2026.

Quando perguntado sobre a proposta, Trump disse aos repórteres no domingo que ela "parece uma boa ideia para mim".