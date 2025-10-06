Status das Américas de livre do sarampo está em risco

Jarbas Barbosa, diretor da Opas, disse que todos os três países correm o risco de não cumprir os prazos, o que privaria as Américas de seu status de livre do sarampo e atrasaria a meta mais ampla de um mundo livre do sarampo até 2030. A queda nas taxas de vacinação foi a culpada pela disseminação da doença, disse ele.

Quando perguntado se está preocupado com as mudanças de política nos Estados Unidos, onde o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., um cético de longa data em relação às vacinas, reformulou o sistema de recomendação de vacinas, Barbosa evitou criticar qualquer país específico. Mas ele enfatizou a importância de informações públicas precisas para garantir que as taxas de vacinação não caiam.

"Precisamos nos ater à ciência e à evidência", disse ele. Por exemplo, ele disse que não há "nenhuma evidência de que exista uma relação entre as vacinas e o autismo", contradizendo uma teoria promovida no passado por céticos em relação às vacinas, incluindo Kennedy.

A Opas, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, afirma que 95% da população precisa ser vacinada para evitar a disseminação do sarampo, uma infecção viral que causa febre e uma erupção cutânea característica, podendo levar a complicações perigosas.

De acordo com os dados da OMS, 92% da população do Canadá tomou a primeira dose da vacina e apenas 79% tomou a segunda dose, que é necessária para a proteção total.

Houve mais de 5.000 casos de sarampo no Canadá este ano e duas mortes, a mais recente foi a de um bebê recém-nascido em Alberta, anunciada na semana passada. Embora os casos estejam diminuindo, o Canadá tem apenas algumas semanas para mostrar que a transmissão foi completamente interrompida.