Trump diz que teve conversa "muito boa" com Lula

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que teve uma conversa "muito boa" em telefonema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que os dois discutiram principalmente economia e comércio.

"Teremos mais discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social.

(Reportagem de Costas Pitas)