Venezuela diz ter alertado Washington sobre possível ataque à embaixada dos EUA em Caracas

CARACAS (Reuters) - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e principal negociador com os Estados Unidos disse no domingo que Washington foi avisado sobre uma "operação de falsa bandeira" que tentava colocar explosivos na embaixada dos EUA em Caracas.

Em uma mensagem em sua conta no Telegram, Jorge Rodríguez acrescentou que os supostos planos foram relatados aos Estados Unidos por meio de três canais diferentes e que a "grave ameaça" é uma "operação de falsa bandeira preparada por setores extremistas da direita local" na Venezuela para "colocar explosivos letais na embaixada dos EUA" em Caracas.

"Também alertamos uma embaixada europeia sobre esses fatos para que eles possam comunicar a seriedade dessas informações ao pessoal diplomático dos EUA", disse Rodríguez.