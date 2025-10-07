Bebês de Gaza são forçados a compartilhar máscaras de oxigênio enquanto Israel bloqueia equipamentos, diz Unicef

No último mês, um ataque israelense à Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, fechou os hospitais dessa área, piorando a superlotação nos hospitais que permanecem abertos no sul.

James Elder, porta-voz do Unicef, descreveu mães e bebês enfileirados nos corredores do Hospital Nasser, no sul de Gaza, e disse que os bebês prematuros estavam sendo forçados a compartilhar máscaras de oxigênio e leitos. Enquanto isso, equipamentos vitais estão parados em hospitais que foram fechados no norte.

"Estamos tentando recuperar incubadoras de um hospital que foi evacuado no norte, e tivemos quatro missões negadas simplesmente para conseguir essas incubadoras", disse ele à Reuters por vídeo de Gaza, referindo-se aos suprimentos agora presos no danificado Hospital Infantil Al-Rantissi, na Cidade de Gaza.

Enquanto isso, em um hospital que Elder visitou no sul, "em uma das salas de pediatria, havia três bebês e três mães em uma única cama, uma única fonte de oxigênio, e as mães alternavam o oxigênio por 20 minutos para cada criança", disse ele. "Esse é o nível de desespero a que as mães chegaram agora."

O Cogat de Israel, um ramo militar que supervisiona os fluxos de ajuda, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações do Unicef. Israel diz que está comprometido em permitir a entrega de ajuda em Gaza, mas deve controlá-la para evitar que seja roubada pelo Hamas, que é culpado pela crise.

O escritório humanitário da ONU disse nesta terça-feira que Israel havia negado ou impedido 45% de suas 8.000 missões humanitárias solicitadas em Gaza desde 7 de outubro de 2023.