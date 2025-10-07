China comprou dos EUA e aliados US$38 bilhões em ferramentas para fabricar chips, diz relatório

Mas inconsistências nas regras emitidas pelos Estados Unidos, pelo Japão e pela Holanda levaram fabricantes de ferramentas não americanos a vender para algumas empresas chinesas -- algo que as companhias norte-americanas não podiam fazer, de acordo com um relatório do Comitê Seleto da Câmara dos EUA sobre a China, visto pela Reuters.

O comitê pediu proibições mais amplas do grupo de aliados sobre as vendas de ferramentas de fabricação de chips para a China, em vez de impedimentos mais restritos de fabricantes de chips chineses específicos.

No ano passado, empresas chinesas compraram US$38 bilhões em equipamentos de cinco grandes fornecedores de itens para fabricação de semicondutores, sem infringir a lei, um aumento de 66% em relação a 2022, quando muitas das restrições à exportação de ferramentas foram introduzidas.

Isso representou quase 39% das vendas totais da Applied Materials, da Lam Research Corp, da KLA, da ASML e da Tokyo Electron, concluiu o relatório.

Os EUA, alegando preocupações com a segurança nacional, estão mirando a capacidade da China de fabricar chips de última geração, pois eles são cruciais para áreas como IA e modernização militar. As duas superpotências econômicas também estão competindo para vender tecnologia avançada, como data centers de IA, para outras nações.

"Essas são as vendas que tornaram a China cada vez mais competitiva na fabricação de uma ampla gama de semicondutores, com profundas implicações para os direitos humanos e os valores democráticos em todo o mundo", disse o relatório.