Comissão mista aprova MP da taxação de investimentos; votação na Câmara fica para 4ª-feira

O governo corre contra o tempo para aprovar a MP: ela precisará ser votada pelos plenários das duas Casas do Congresso até o fim da quarta-feira ou perde a validade.

A votação da medida na comissão mista nesta terça, às vésperas de caducar, foi possível graças a um acordo costurado diretamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resultando em um placar apertado de 13 votos a favor e 12 contra.

A medida foi apresentada pelo Executivo após o Congresso derrubar parcialmente sua proposta de elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A estimativa inicial do governo quando encaminhou a MP ao Congresso era de um aumento de R$20,9 bilhões da arrecadação no ano que vem.

CONCESSÕES

Após se reunir com senadores para discutir um acordo, o ministro da Fazenda afirmou que foram feitas "concessões mútuas" para se chegar a um texto de consenso, que prevê a arrecadação de "mais de R$17 bilhões" em 2026.