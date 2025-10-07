Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Moradores de Khan Younis, no sul de Gaza, e da Cidade de Gaza, no norte, relataram bombardeios pesados de tanques e aviões na madrugada de terça-feira. As forças israelenses bombardearam vários distritos por ar, mar e terra, segundo eles.

Militantes de Gaza dispararam foguetes através da fronteira no início da terça-feira, disparando sirenes de ataque aéreo no kibutz israelense Netiv Haasara, e as tropas israelenses continuaram a enfrentar homens armados dentro do enclave, disseram os militares israelenses.

Para marcar o aniversário do ataque do Hamas, israelenses se reuniram em alguns dos locais mais atingidos daquele dia, incluindo o festival de música Nova, onde 364 pessoas foram baleadas, espancadas ou queimadas até a morte, e na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv.

Todos esses lugares lembram os israelenses do dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto.

Orit Baron, cuja filha Yuval foi morta com seu noivo Moshe Shuva no festival Nova, estava ao lado de uma foto de sua filha no local.

"Eles deveriam ter se casado em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. E ambas as famílias decidiram, porque na verdade eles foram encontrados (mortos) juntos e os trouxeram para nós juntos, que o funeral seria em conjunto", disse Baron.