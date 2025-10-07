Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

"Pessoalmente, não quero compartilhar aquilo a que fui submetida porque não quero que vire manchete e 'Greta foi torturada', porque essa não é a história aqui", disse ela, acrescentando que aquilo a que foram submetidos empalidecia em comparação com o que as pessoas em Gaza vivenciavam diariamente.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, mas negou repetidamente ter maltratado os detentos.

"Todos os detidos... tiveram acesso a água, comida e banheiros; não lhes foi negado o acesso a um advogado e todos os seus direitos legais foram totalmente respeitados", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à Reuters na semana passada.

Thunberg fazia parte da Global Sumud Flotilla, um grupo de embarcações que tentava chegar a Gaza para levar suprimentos de ajuda e chamar a atenção para a situação do enclave, onde a maioria dos 2,2 milhões de habitantes foi expulsa de suas casas e a Organização das Nações Unidas afirma que a fome é galopante.

Thunberg foi detida junto com 478 pessoas da flotilha e expulsa de Israel na segunda-feira.

Israel, que diz que os relatos de fome em Gaza são exagerados, rejeitou a flotilha como um golpe publicitário em benefício do grupo militante palestino Hamas. O país já havia detido Thunberg no mar em uma tentativa semelhante de romper o bloqueio de Israel a Gaza em junho.