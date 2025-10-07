Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Mas os pedidos de renúncia, há muito tempo confinados às margens, chegaram à corrente tradicional durante uma das piores crises políticas desde a criação da Quinta República em 1958, o atual sistema de governo da França.

Na terça-feira, enquanto o primeiro-ministro de saída, Sébastien Lecornu, mantinha conversações de última hora para formar um novo governo, o primeiro premiê de Macron em 2017, Edouard Philippe, disse que era hora de um novo presidente para resolver o impasse.

Falando à rádio RTL, Philippe declarou que Macron deveria "sair de maneira ordenada" para permitir uma saída da crise.

A turbulência política na segunda maior economia da zona do euro foi notícia de primeira página em toda a Europa em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, está exigindo que o continente faça mais para reforçar suas próprias defesas e ajudar a Ucrânia.

Os mercados se assustaram, com os investidores observando atentamente a capacidade da França de cortar um déficit orçamentário enorme. As ações francesas caíram 1,4% na segunda-feira e o prêmio de risco sobre os rendimentos dos títulos do governo francês subiu para a maior alta em nove meses devido à crise.

"É uma bagunça. Isso nos deixa tristes", disse Brigitte Gries, uma aposentada de 70 anos em Paris, resumindo a consternação da população.