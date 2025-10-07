No aniversário da guerra, Hamas diz que está falando sério sobre acordo de Gaza, mas ainda tem condições

"Acho que existe a possibilidade de termos paz no Oriente Médio" além de apenas Gaza, disse ele aos repórteres no Salão Oval.

Fawzi Barhoum, autoridade sênior do Hamas, expôs a posição do Hamas no segundo aniversário do ataque do grupo militante palestino contra Israel, que desencadeou a guerra de Gaza, e um dia após o início das negociações indiretas em Sharm el-Sheikh, no Egito.

As negociações parecem ser as mais promissoras até agora para pôr fim a uma guerra que matou dezenas de milhares de palestinos e devastou Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas para Gaza como reféns.

Mas as autoridades de todos os lados pediram cautela quanto às perspectivas de um acordo rápido, enquanto os israelenses se lembravam do dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto e os habitantes de Gaza expressavam esperança de um fim para o sofrimento causado por dois anos de guerra.

HAMAS ESTABELECE CONDIÇÕES

"A delegação do movimento (Hamas) que participa das negociações atuais no Egito está trabalhando para superar todos os obstáculos para chegar a um acordo que atenda às aspirações do nosso povo em Gaza", disse Barhoum em uma declaração televisionada.