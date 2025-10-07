Prêmio Nobel de Física vai para pioneiros da mecânica quântica

Os ganhadores do Nobel realizaram experimentos em meados da década de 1980 com um circuito eletrônico construído com supercondutores e demonstraram que as propriedades mecânicas quânticas poderiam ser concretizadas em uma escala macroscópica muito maior.

A tecnologia quântica já é onipresente, sendo os transistores dos microchips de computador um exemplo cotidiano.

"Sinto que estou completamente atordoado. É claro que nunca me ocorreu, de forma alguma, que isso poderia ser a base de um Prêmio Nobel", disse Clarke por telefone na coletiva de imprensa do Nobel.

"Estou falando pelo meu celular e suspeito que vocês também estejam, e um dos motivos subjacentes para o celular funcionar é todo esse trabalho."

Clarke, nascido no Reino Unido, é professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos.

Devoret, nascido na França, é professor da Universidade de Yale e da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, também nos Estados Unidos, onde Martinis também é professor.