Primeira-ministra da Itália diz ter sido denunciada ao TPI por cumplicidade em genocídio

"Não acredito que haja outro caso como esse no mundo ou na história", disse Meloni.

Ela não entrou em detalhes sobre quem moveu o processo contra ela e seus ministros.

A Itália assistiu a uma série de manifestações na última semana, levando centenas de milhares de pessoas às ruas para protestar contra as mortes em massa em Gaza, com muitos manifestantes também mirando em Meloni.

Seu governo de direita, que em geral apoia firmemente Israel, distanciou-se recentemente do que chama de ofensiva "desproporcional" em Gaza, mas não cortou nenhum vínculo comercial ou diplomático, nem reconheceu o Estado da Palestina.

O ataque israelense a Gaza começou depois que homens armados do grupo militante palestino Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns, de acordo com os registros israelenses, em um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

A resposta de Israel matou mais de 67.000 pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza.