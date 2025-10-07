Putin diz que Rússia capturou quase 5.000 km² na Ucrânia neste ano

"Este ano, liberamos quase 5.000 km² de território - 4.900 - e 212 localidades."

As forças ucranianas, disse ele, "estão recuando em toda a linha de contato de combate, apesar das tentativas de resistência feroz".

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta terça-feira a captura de mais dois vilarejos ao longo da frente, que, segundo o comandante máximo da Ucrânia, agora se estende por mais de 1.250 km.

Em agosto, os militares ucranianos classificaram as recentes ofensivas da Rússia como um fracasso, uma vez que as tropas de Moscou não conseguiram capturar nenhuma grande cidade ucraniana neste ano.

Relatos ucranianos sobre a situação na linha de frente dizem que as forças de Kiev obtiveram ganhos na região de Donetsk, especialmente perto da cidade de Dobropillia. O presidente Volodymyr Zelenskiy também disse que as forças ucranianas recuperaram terreno na região fronteiriça de Sumy, onde a Rússia estabeleceu um ponto de apoio.

O general do Exército russo Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, disse na reunião dos principais comandantes que as forças russas estavam "avançando em praticamente todas as direções". As forças ucranianas, disse ele, estavam concentradas em desacelerar o avanço russo.