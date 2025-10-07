SAIBA MAIS-Dezenas de milhares de mortos e destruição generalizada na guerra de Gaza

Desde 7 de outubro de 2023, mais de 67.000 palestinos foram mortos em Gaza, com quase um terço dos mortos com menos de 18 anos de idade, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza não faz distinção entre civis e combatentes em sua contagem. Israel já havia dito anteriormente que pelo menos 20.000 dos mortos eram combatentes.

Israel diz que sua ofensiva tem como alvo o Hamas e que tenta evitar a morte de civis, mas que o grupo se esconde entre a população civil, uma afirmação que o Hamas nega.

No mês passado, uma comissão de inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) avaliou que Israel havia cometido genocídio em Gaza -- citando a escala das mortes como um dos atos que sustentam sua conclusão. Israel chamou a conclusão de tendenciosa e "escandalosa".

MORTES DE ISRAELENSES

Pelo menos 1.665 israelenses e estrangeiros foram mortos como resultado da guerra entre 7 de outubro de 2023 e 29 de setembro de 2025, de acordo com informações oficiais israelenses. Desses, 1.200 foram mortos no ataque de 7 de outubro.