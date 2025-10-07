Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

Lai, falando esta semana no The Clay Travis and Buck Sexton Show, que é transmitido em mais de 400 estações de rádio, referiu-se a comentários feitos por Trump em agosto, nos quais ele disse que Xi lhe disse que a China não invadiria Taiwan enquanto ele fosse presidente dos EUA.

"Esperamos continuar recebendo o apoio do presidente Trump. Se o presidente Trump persuadir Xi Jinping a abandonar permanentemente qualquer agressão militar contra Taiwan, o presidente Trump seria, sem dúvida, laureado com o Prêmio Nobel da Paz", disse Lai.

Trump disse que merece o prêmio concedido a quatro de seus antecessores na Casa Branca. O prêmio deste ano será anunciado na Noruega na sexta-feira.

Perguntado sobre o que ele diria ao presidente dos EUA se fosse encontrá-lo, Lai disse que aconselharia Trump a prestar atenção às ações de Xi.

"Eu o aconselharia a prestar atenção especial ao fato de que Xi Jinping não está apenas realizando exercícios militares cada vez mais amplos no Estreito de Taiwan, mas também está expandindo as forças militares no Mar da China Oriental e no Mar do Sul da China", disse Lai, de acordo com uma transcrição de seus comentários divulgada pelo gabinete presidencial nesta terça-feira.

Poucas horas após a divulgação da transcrição, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que havia detectado outro aumento nos movimentos militares chineses, com 23 aeronaves militares e drones realizando uma "patrulha conjunta de prontidão de combate" ao redor da ilha com navios de guerra chineses.