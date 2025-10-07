Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

WASHINGTON (Reuters) - Dois anos após o início do conflito em Gaza, o presidente Donald Trump prometeu o apoio dos Estados Unidos às garantias de segurança em Gaza nesta terça-feira e disse acreditar que um acordo está próximo de ser concluído para os reféns restantes.

"Acho que há uma possibilidade de termos paz no Oriente Médio", disse Trump a jornalistas no Salão Oval, referindo-se não apenas a Gaza. Ele disse que ia discutir Gaza com o primeiro-ministro canadense Mark Carney, que visita o país.

Uma autoridade dos EUA disse que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, que foi o enviado de Trump para o Oriente Médio durante seu primeiro mandato, estavam a caminho do Egito nesta terça-feira para as negociações.