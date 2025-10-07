Trump suspende contato diplomático com a Venezuela, diz autoridade dos EUA

Embora Trump esteja supostamente considerando ataques dentro do país sul-americano, a autoridade dos EUA disse à Reuters que o presidente ainda não determinou se avançará sua campanha militar para uma segunda fase.

Trump transmitiu a mensagem a Grenell durante uma reunião no Salão Oval na última quinta-feira com líderes militares seniores, afirmou a autoridade sênior.

No domingo, Trump disse a membros do serviço militar dos EUA que os ataques dos EUA a embarcações na costa da Venezuela haviam interrompido o fluxo de drogas por mar e que os EUA agora "teriam que começar a olhar para a terra". A Casa Branca não divulgou mais detalhes.

As tensões entre Washington e Caracas se intensificaram desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro, com o presidente venezuelano Nicolás Maduro negando as alegações dos EUA de que drogas estavam sendo produzidas no país e afirmando que os EUA esperam tirá-lo do poder.

Trump minimizou a possibilidade de uma mudança de regime no país sul-americano.

Em agosto, Washington dobrou sua recompensa por informações que levem à prisão de Maduro para US$50 milhões, acusando-o de ligações com o tráfico de drogas e grupos criminosos, o que Maduro nega.