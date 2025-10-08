Alemanha revoga cidadania acelerada

"O passaporte alemão deve ser o reconhecimento de um processo de integração bem-sucedido e não um incentivo à imigração ilegal", disse o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, ao Parlamento.

O restante da nova lei de cidadania, uma conquista emblemática do governo social-democrata-liberal-verde do chanceler anterior, Olaf Scholz, permanecerá intacto, apesar das promessas conservadoras da época de desfazer inovações como a dupla cidadania e a redução do período de espera de oito para cinco anos.

O SPD, agora parceiro júnior na coalizão de Merz, defendeu seu apoio à mudança, dizendo que a via rápida raramente era usada e que a essência da liberalização permanecia.

Do recorde de 300.000 naturalizações em 2024, apenas algumas centenas foram feitas por meio do processo acelerado, originalmente planejado como um incentivo para que as pessoas sem recursos e altamente qualificadas optassem por se estabelecer em uma Alemanha que sofre com a escassez aguda de mão de obra.

Os candidatos devem demonstrar realizações como um alemão muito bom, serviço voluntário ou sucesso profissional ou acadêmico.

"A Alemanha está competindo para obter os melhores cérebros do mundo e, se essas pessoas escolherem a Alemanha, devemos fazer todo o possível para mantê-las", disse Filiz Polat, dos Verdes, aos parlamentares.