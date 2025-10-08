Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea

"Inicialmente, achei que toda a parte inferior do meu corpo havia sido cortada. Eu a toquei e percebi que as pernas ainda estavam lá."

Pelo menos 20 pessoas foram mortas no ataque da junta, de acordo com testemunha ocular, a Anistia Internacional, o governo paralelo de Unidade Nacional e um grupo de resistência armada na área.

Esse também é o mais recente exemplo do uso de paramotores pelos militares bem armados de Mianmar como parte de sua gama cada vez mais ampla de armamentos aéreos, incluindo aeronaves e drones, utilizados em uma guerra civil em expansão.

Um porta-voz da junta de Mianmar não respondeu às ligações pedindo comentários. As Forças Armadas já rejeitaram acusações de que têm civis como alvo.

A nação do sudeste asiático tem sido dominada por protestos e uma rebelião armada desde 2021, após a destituição pelos militares de um governo civil eleito.

O ataque no município de Chaung-U, em Sagaing, ocorreu pouco antes das 20h, horário local, na segunda-feira, quando os residentes locais se reuniam em um campo, disse a testemunha ocular e um porta-voz de um grupo local de resistência armada anti-junta.