Comissão de orçamento da Alemanha aprova compra de 20 jatos militares Eurofighter

BERLIM (Reuters) - O comitê de orçamento da Alemanha aprovou nesta quarta-feira a aquisição de mais 20 jatos Eurofighter por cerca de 3,75 bilhões de euros, de acordo com o Ministério da Defesa.

A chamada parcela 5 de jatos Eurofighter será entregue à força aérea entre 2031 e 2034.

Dentro da aliança da Otan, os novos jatos são importantes para coleta de dados e guerra eletrônica, disse o parlamentar Andreas Schwarz, da coalizão social-democrata.