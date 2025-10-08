Crianças haitianas deslocadas pela violência quase dobram em um ano, diz Unicef

"As crianças no Haiti estão sofrendo violência e deslocamento em uma escala assustadora", disse a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell. "Cada vez que são forçadas a fugir, elas perdem não apenas suas casas, mas também a chance de ir à escola e simplesmente de serem crianças."

De acordo com o Unicef, mais de 1 milhão de crianças enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar. Estima-se que cerca de 288.500 crianças com menos de 5 anos de idade sofrerão de desnutrição aguda em 2025. Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão vivendo em áreas controladas por grupos armados, enquanto o deslocamento interno subiu para 246.000 até agora neste ano.

Mais de 1,3 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, sendo que as crianças estão suportando cada vez mais o peso da crise, alertou a agência.

As gangues armadas expandiram seu controle em grande parte do Haiti, sobrecarregando as forças policiais locais e forçando os grupos humanitários a reduzir suas operações.

No mês passado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um plano apoiado pelos EUA para expandir uma missão de segurança internacional enviada para apoiar as autoridades haitianas. A força, lançada há mais de 15 meses, continua com falta de financiamento, pessoal e equipamentos.

(Reportagem de Harold Isaac em Porto Príncipe)