Ex-diretor do FBI, James Comey se declara inocente de acusações feitas sob pressão de Trump

Um juiz marcou o julgamento para começar em 5 de janeiro.

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, fez a declaração em nome de Comey durante uma audiência de cerca de 25 minutos no tribunal.

"Nosso ponto de vista é que essa acusação foi feita sob a direção do presidente Trump", disse Fitzgerald.

Comey, que compareceu a um tribunal de Alexandria, no Estado norte-americano da Virgínia, é acusado de fazer conscientemente uma declaração falsa quando disse a um senador republicano, durante uma audiência em 2020, que ele apoiava o testemunho anterior de que não autorizava ninguém a servir como fonte anônima em reportagens sobre investigações do FBI.

A acusação alega que Comey autorizou um funcionário do FBI a divulgar informações sobre uma investigação federal. A acusação não identifica a investigação, mas parece estar relacionada à democrata Hillary Clinton, rival de Trump nas eleições de 2016. Ela não detalha as provas contra Comey.

Trump ameaçou prender seus rivais políticos desde o início de sua campanha presidencial de 2016, mas o caso contra Comey marca a primeira vez que seu governo conseguiu garantir uma acusação de um grande júri contra um deles.