Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses interceptaram seus barcos

As embarcações e os passageiros da flotilha estavam seguros, foram transferidos para um porto israelense e devem ser deportados imediatamente, disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel em um comunicado no X.

"Outra tentativa fútil de violar o bloqueio naval legal e entrar em uma zona de combate acabou em nada", afirmou o ministério.

O incidente foi o segundo evento desse tipo nos últimos dias, depois que Israel interceptou cerca de 40 embarcações e deteve mais de 450 ativistas em um comboio de ajuda, a Global Sumud Flotilla, que também estava tentando entregar suprimentos a Gaza.

O FFC disse que as forças israelenses "sequestraram a frota humanitária", acrescentando que os "navios foram interceptados ilegalmente... Os participantes -- ativistas humanitários, médicos e jornalistas de todo o mundo -- foram levados contra sua vontade e estão sendo mantidos em condições desconhecidas".

"As Forças Armadas israelenses não têm jurisdição legal sobre águas internacionais", afirmou. "Nossa flotilha não representa nenhum dano."

Os navios transportavam ajuda no valor de mais de US$110.000 em medicamentos, equipamentos respiratórios e suprimentos nutricionais destinados aos hospitais de Gaza, acrescentou em sua conta no Instagram.