Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

LONDRES (Reuters) - O homem que atacou uma sinagoga no norte da Inglaterra na semana passada, provocando a morte de dois fiéis judeus, ligou para a polícia para dizer que estava agindo em nome do Estado Islâmico, informou a polícia antiterrorismo nesta quarta-feira.
Jihad Al-Shamie, um cidadão britânico de 35 anos de ascendência síria, fez a ligação após dirigir um carro contra pedestres e atacar pessoas com uma faca na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no distrito de Crumpsall, segundo reportagens que citaram a polícia.
Policiais armados atiraram em Al-Shamie e o mataram no local. A polícia informou mais tarde que atirou acidentalmente em uma das duas vítimas mortas no ataque.
Um porta-voz do Policiamento Antiterrorista do Noroeste afirmou que, durante os estágios iniciais do ataque, Al-Shamie fez uma ligação para os policiais para declarar um juramento de lealdade ao Estado Islâmico.
Na semana passada, o chefe do Policiamento Antiterrorismo do Reino Unido, Laurence Taylor, disse que as autoridades acreditavam que Al-Shamie poderia ter sido influenciado pela ideologia islâmica extrema, mas que estabelecer todos os detalhes provavelmente levaria tempo.
O agressor não era conhecido anteriormente pela polícia antiterrorismo, mas ele tinha antecedentes criminais e havia sido preso recentemente por estupro, antes de ser libertado sob fiança, disse Taylor.
(Reportagem de Michael Holden e Sam Tabahriti)
