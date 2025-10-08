Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

LONDRES (Reuters) - O homem que atacou uma sinagoga no norte da Inglaterra na semana passada, provocando a morte de dois fiéis judeus, ligou para a polícia para dizer que estava agindo em nome do Estado Islâmico, informou a polícia antiterrorismo nesta quarta-feira.

Jihad Al-Shamie, um cidadão britânico de 35 anos de ascendência síria, fez a ligação após dirigir um carro contra pedestres e atacar pessoas com uma faca na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no distrito de Crumpsall, segundo reportagens que citaram a polícia.

Policiais armados atiraram em Al-Shamie e o mataram no local. A polícia informou mais tarde que atirou acidentalmente em uma das duas vítimas mortas no ataque.