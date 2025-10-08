Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas

Mas, a pedido de Macron, Lecornu realizou novas consultas com líderes políticos de centro-esquerda a centro-direita, em um esforço para neutralizar a crise.

"A maioria dos deputados se opõe à dissolução (do Parlamento); existe uma plataforma para a estabilidade; é possível um caminho para adotar um Orçamento até 31 de dezembro", disse o gabinete presidencial do Eliseu, citando as conclusões de Lecornu.

"Com base nisso, o presidente da República nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas."

NENHUM ACORDO, MAS ALGUMA ESPERANÇA

Lecornu renunciou depois que a oposição, mas também alguns aliados, ameaçaram votar pela sua saída, em um sinal da profunda instabilidade que atinge a França, onde nenhum grupo ou partido detém a maioria no Parlamento, e os partidos lutam para chegar a compromissos sobre questões importantes, incluindo a recuperação das finanças fragilizadas do país.

Ele encerrou dois dias de conversações com líderes políticos sem um acordo para pôr fim à crise, mas disse que via um caminho para que um novo premiê fosse nomeado em breve.