Mãe de criança britânica desaparecida Madeleine McCann diz que se sentiu "invadida" por stalker

No início desta semana, o promotor Michael Duck disse aos jurados no Leicester Crown Court que eles ouviriam "provas científicas inequívocas" de que Wandelt não tinha nenhum vínculo familiar com os McCanns.

Kate McCann disse que já havia tido contato com pessoas que alegavam ser sua filha desaparecida, mas que a persistência de Wandelt era "totalmente" diferente.

Ela disse que chegou em casa um dia em dezembro de 2024 e foi abordada por Wandelt e sua corréu, Karen Spragg, 61, que os promotores dizem ter apoiado as alegações de Wandelt.

De acordo com Kate McCann, Wandelt disse as "coisas de sempre (como) 'sou sua filha' ... ela estava pedindo um teste de DNA", acrescentando que se sentiu "bastante invadida" e disse à dupla para ir embora.

Ela também disse que Wandelt enviou uma carta no dia seguinte endereçada à "mamãe", que Kate McCann disse ter achado "realmente angustiante".

Wandelt pareceu enxugar as lágrimas durante partes do depoimento de Kate McCann e chorou alto no banco dos réus ao final das perguntas da promotoria.