Maioria dos norte-americanos não quer envio de soldados sem ameaça externa, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

A pesquisa foi realizada dias depois de Trump ter dito em uma reunião incomum de centenas de generais e almirantes convocados de todo o mundo para a Virgínia que os EUA enfrentam um "inimigo interno" e enquanto ele envia soldados armados para patrulhar um número crescente de cidades lideradas pelos democratas, incluindo Washington, D.C. e Los Angeles.

Os líderes democratas afirmam que os deslocamentos são politicamente motivados e contestaram a mobilização das tropas nos tribunais. Na segunda-feira, Trump ameaçou invocar uma lei anti-insurreição do século 18 para evitar qualquer decisão judicial que restrinja suas ordens de enviar tropas da Guarda para as cidades, apesar das objeções das autoridades locais e estaduais.

Cerca de 37% dos participantes da pesquisa disseram concordar com a afirmação de que os presidentes de qualquer partido político devem ter o poder de enviar tropas para os Estados, mesmo quando os governadores estaduais se opõem, em comparação com 48% que discordam.

Trump também enviou soldados para a fronteira dos EUA, argumentando que o país está sendo invadido por imigrantes criminosos, e ordenou que as tropas matassem suspeitos de tráfico de drogas em barcos na costa da Venezuela sem o devido processo legal.

As Forças Armadas dos EUA tradicionalmente se mantêm distantes das discussões políticas, e a pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que os norte-americanos preferem essa abordagem.

Cerca de 83% dos entrevistados disseram que as Forças Armadas "devem permanecer politicamente neutras e não tomar partido nos debates sobre política interna", enquanto 10% disseram que as Forças Armadas devem começar a tomar partido e apoiar a agenda de política interna do presidente. Cerca de um em cada cinco republicanos disse que os militares deveriam ficar ao lado do presidente em debates políticos.