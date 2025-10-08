Misturar votação da MP da taxação de investimentos com eleição é pobreza de espírito, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que contaminar a votação da Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, com o clima eleitoral para 2026 é uma "pobreza de espírito".

O governo corre contra o tempo para destravar a votação da MP, em meio ao que considera "sabotagem" da oposição, de governadores e de que partidos do centrão, que não estariam cumprindo acordos firmados nas negociações por motivos políticos.

"Eu espero que o Congresso dê uma demonstração de maturidade. É uma bobagem colocar isso como questão eleitoral", disse Lula em entrevista a repórteres após participar de evento no Palácio do Planalto.