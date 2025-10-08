Negociação sobre Gaza ocorre em meio a otimismo cauteloso; Hamas entrega nomes para trocas

Um dos grandes pontos de discórdia será a pressão sobre o Hamas para se desarmar, uma questão que o grupo não está disposto a discutir, disse uma fonte palestina próxima às negociações, que começaram na segunda-feira, na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh.

O momento da implementação da primeira fase da iniciativa de 20 pontos de Trump ainda não foi definido, disse a fonte.

RUBIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO EM PARIS

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deve participar de uma reunião ministerial na quinta-feira em Paris com países europeus, árabes e outros para discutir a transição pós-guerra de Gaza, disseram três fontes diplomáticas nesta quarta-feira.

A reunião, que será realizada paralelamente às negociações no Egito, tem como objetivo discutir como implementar o plano de Trump e avaliar os compromissos coletivos dos países.

Muitos moradores de Gaza foram deslocados e enfrentam fome e escassez de combustível, água e suprimentos médicos.